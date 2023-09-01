‘Türkiye büyüyor önemli olan bu’

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılın ikinci çeyreğindeki büyüme rakamlarına ilişkin, "Türkiye büyümeye, istihdam yaratmaya, ihracat yapmaya devam ediyor." dedi. Bolat, Etimesgut Havaalanı'nda devam eden Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'e ziyarette bulundu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İstatistik Kurumunun bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin açıkladığı büyüme rakamlarını da değerlendirerek, "Dünya ekonomisinin çok yavaşladığı ve dünya ticaretinin neredeyse durma noktasına geldiği bir durumda, Türkiye'nin yıkıcı, ağır depremle mücadele ettiği bir dönemde fena değil. İlk çeyrekte yaklaşık yüzde 4 büyüme sağlanmıştı. İkinci çeyrek yüzde 3,8. İnşallah yılı da bu rakamlar civarında kapatmayı umut ediyoruz. Türkiye büyümeye, istihdam yaratmaya, ihracat yapmaya devam ediyor, önemli olan bu" dedi.