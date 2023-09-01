Türkiye, enerji depolamada Avrupa liderliğine oynuyor. Türkiye'nin 5 yıl içerisinde depolamalı enerjide Avrupa'da birinci olabileceğine dikkat çeken uzmanlar, nükleer santralin gerekliliğinin ise altını çiziyor. Türkiye, son yıllarda enerji alanında ciddi yatırımlar yapmaya devam ediyor. Bu yatırımların başında ise yapımına 2015 yılında başlanan Akkuyu Nükleer Santrali geliyor. Ancak Türkiye'nin nükleer santral sahibi olmasından rahatsız olan bazı Avrupa ülkeleri, sürekli olarak yapılmasına karşı çıkıyor. Türkiye'deki bazı çevreci gruplar ise bunun doğaya zarar vereceği görüşünde bulunarak yapılmasını istemiyor. Avrupa ülkeleri Türkiye'de nükleer santral yapılmasına karşı çıksa da 2023 yılında Avrupada 169 nükleer santral bulunuyor. Kanyon Yenilenebilir Enerji Başkanı Alp Erkin, nükleer ve diğer enerji santrallerinin Türkiye için çok önemli olduğunu belirtti.