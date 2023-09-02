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Haberler Ekonomi Togg’da 3 aylık teslimat rakamı bir ayda aşıldı

Togg’da 3 aylık teslimat rakamı bir ayda aşıldı

HABER MERKEZİ
Togg’da 3 aylık teslimat rakamı bir ayda aşıldı

TÜRKİYE'NİN otomobili Togg, yeni bir rekora daha imza attı. Togg'dan yapılan açıklamada, Ağustos ayında toplam 1965 adet T10X'in kullanıcılarıyla buluşturlduğu bildirildi. Bu teslimatlar ile teslimat rekorunu kırıldığı aktarıldı. Açıklamada teslimata başlanan Mayıs ayından bu yana 3 aylık toplam teslimat adedinin bir ayda geçildiği bildirildi.

Togg'dan yapılan geçmiş açıklamada, "Gördüklerinizden fazlası var demiştik. Ağustos ayında 1965 adet #T10X'i kullanıcılarımızla buluşturarak yeni bir rekora daha imza attık. Böylece teslimata başladığımız Mayıs ayından bu yana 3 aylık toplam teslimat adedini bir ayda geçtik" ifadeleri kullanıldı.

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