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Çin menşeli ithal tuğla soruşturması

HABER MERKEZİ
Çin menşeli ithal tuğla soruşturması
ÇİN menşeli bazı ithal tuğla türleri için nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi. Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yerli üretici Kümaş Manyezit İşletmeleri Sanayi AŞ. tarafından yapılan bazı yerli firmalarca da desteklenen başvuruya istinaden Çin menşeli "kromit ateş tuğlalar", "magnezit ateş tuğlalar", "krom magnezit ateş tuğlalar" ve "magnezit, dolomit veya kromit içerenler ürünlere yönelik yürürlükteki dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.
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