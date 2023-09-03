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Haberler Ekonomi Okula dönüş yolunda Özdilek yanınızda

Okula dönüş yolunda Özdilek yanınızda

HABER MERKEZİ
Okula dönüş yolunda Özdilek yanınızda
YENİ bir eğitim öğretim yılının daha kapıları aralanırken Özdilek, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenci ve ebeveynlerin heyecanına ortak oluyor. Güvenilir içerikleriyle kırtasiye malzemelerinin yanı sıra tüm okul ihtiyaçları için alternatif ürünleri kullanıcılarına sunuyor. Fırsatlarla yeni okul dönemini karşılayan Özdilek, 31 Ağustos - 27 Eylül 2023 tarihleri arasında, 750 TL ve üzeri kırtasiye alışverişlerine 100 TL indirim veriyor. Aynı tarihler arasında kırtasiye alışverişlerinde, peşin fiyatına 8 taksite varan alışveriş imkanı da misafirlere sunuluyor. Özdilekteyim. com'un mobil uygulamasını da indirerek alışveriş yapılabiliyor.
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