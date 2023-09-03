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Haberler Ekonomi Orman köylülerine yakacak yardımı

Orman köylülerine yakacak yardımı

HABER MERKEZİ
Orman köylülerine yakacak yardımı
ORMAN köylerinde yaşayan ancak çalışan, emekli maaşı alan ve afete uğrayıp felaketzede ihtiyacından yararlanamayan köylülerde muhtaçlık şartı aranmayacak. Orman Genel Müdürlüğünce yapılan düzenlemeye göre, mülki hudutları içinde verimsiz devlet ormanı bulunan köylerde ikamet eden, mülki sınırlarında verimli devlet ormanı bulunan köylere veya verimsiz devlet ormanı bulunan bir köye adres naklini yaptırarak aynı köyde kesintisiz en az 5 yıl oturan hane reislerine verilecek zati yakacak ihtiyaçları için muhtaçlık zorunluluğu kaldırıldı.
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