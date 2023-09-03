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Haberler Ekonomi Ticarette tüketici hakları öğretilecek

Ticarette tüketici hakları öğretilecek

HABER MERKEZİ
Ticarette tüketici hakları öğretilecek
TİCARET Bakanlığı, tüketicinin korunması ve haklarının müdafaa edilmesi amacıyla bilinç düzeyinin artırılması için bir dizi çalışma yapacak. Hak arama yollarının öğrencilik çağından itibaren öğretilmesi maksadıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile 2023- 2024 eğitim-öğretim yılı içerisinde "Bilinçli Tüketici, Güvenli Alışveriş" adlı müzikal oyunun sahnelenmesi ayrıca resim ve karikatür yarışmaları düzenlenmesi planlandı. Ayrıca tüketicinin sorunlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ile çıkarlarının korunmasına ilişkin gerekli tedbirleri araştırmak ve Kanunun uygulanmasına yönelik tedbirlere dair görüşleri öncelikle ele alınmak üzere ve ilgili mercilere iletmek amacıyla her yıl, yılda en az bir kere toplanan Tüketici Konseyi'nin 27'ncisi 9 Eylül'de gerçekleştirilecek.
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