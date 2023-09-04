Bakan Mehmet Şimşek’ten enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek resmi sosyal medya hesabı üzerinden Ağustos ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Bakan Mehmet Şimşek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize deyecek.

Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız."

Enflasyon rakamlarına göre Eylül ayı kira artış oranı kaç oldu?

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