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Haberler Ekonomi Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı

Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabında ağustos ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek, yaptığı paylaşımda "Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize deyecek" ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ
Bakan Mehmet Şimşek’ten enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek resmi sosyal medya hesabı üzerinden Ağustos ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Bakan Mehmet Şimşek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize deyecek.

Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız."

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