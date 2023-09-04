Çiftçilere 2,7 milyar lira hasar tazminatı

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında doğal afetlere maruz kalan çiftçilere 1 Haziran 2006'dan bu yana 15,7 milyar liralık, bu yılın ilk 8 aylık döneminde de 2,7 milyar liralık hasar tazminatı ödemesi yapıldı.

DEVLET DESTEĞİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin doğal afetlerden korunması ve tarımsal faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla 2005'te "devlet destekli TARSİM" başlığıyla koruma kalkanı oluşturduklarını, tarımda sigortalı sayısında ve prim adedinde yükselişler görüldüğünü dile getirdi.