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Haberler Ekonomi Emekliler enflasyonun üzerinde zam alacak

Emekliler enflasyonun üzerinde zam alacak

HAZAL ATEŞ
Emekliler enflasyonun üzerinde zam alacak

Memur zammının ardından gözler milyonlarca SSK, Bağ- Kur emeklisinin aylıklarında yapılacak artışa çevrildi. Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla emekli aylıklarında 6 aylık enflasyon oranın üzerinde ilave zam için düzenleme yapılacak.

İKRAMİYELER DE ARTIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı emekli aylıklarında ilave artışa ilişkin çalışma yürütüyor. Emeklilere yapılacak ilave artışın Ocak ayı itibariyle yürürlüğe girmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın yılsonu tahminine göre enflasyon yüzde 62 olursa Temmuz-Aralık döneminde enflasyon yüzde 35.25 olacak. Emekliye zamda prim-aylık dengesizliği giderilecek, 7500 lira olan en düşük emekli aylığı yükseltilecek. Cepte olan enflasyon zammıyla birlikte 2008 öncesi SSK emeklisinin aylığı 10 bin 301 liraya çıkacak. Emeklilere 1100 lira olan bayram ikramiyeleri de artacak. Emekliye zamda, "Prim-aylık dengesizliğinin giderilmesi, seyyanen zam ve 7500 lira olan en düşük emekli aylığının yükseltilmesi" olmak üzere 3 önemli başlık bulunuyor.

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