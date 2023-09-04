Kamuda yönetici maaşları belirlendi

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında taban ve tavan ücretlerinin belirlendiği Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, ödemelerin brüt ortalaması hiçbir şekilde ikinci altı aydan itibaren 19 bin 756 liradan düşük, BOTAŞ ve TPAO'da genel müdürler için 79 bin 584 liradan, diğer personel için 68 bin 478 liradan yüksek olmayacak. İller Bankası AŞ'de genel müdürler için 71 bin 741 liradan, genel müdür yardımcıları için 66 bin 839 liradan, diğer personel için 57 bin 85 liradan yüksek olmayacak.