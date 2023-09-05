Bakan Vedat Işıkhan: 637 bin 312 gencimizin istihdamını destekliyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 361 bin 868'i kadın olmak üzere 637 bin 312 gencin istihdamını desteklediklerini ifade etti.

"HER ŞEY TÜRKİYE İÇİN"

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, Türkiye Yüzyılı hedefine giden yolda kadınların ve gençlerin kalkınma sürecine daha aktif katılımını desteklemek için teşviklerin devam ettiğini belirtti. Bakan Işıkhan şunları ifade etti: "Bu kapsamda halihazırda 361 bin 868'i kadın olmak üzere, 637 bin 312 gencimizin istihdamını destekliyoruz. Gençlerin ve kadınların istihdamını teşvik amacıyla son 12 yılda 21 milyar lirayı aşkın kamu desteği sağladık. Her şey Türkiye için, her şey geleceğimiz için."