Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün, günün ilk yarısında 8.210,55 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. BIST 100 endeksi, 8.210,55 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 142,25 puan ve yüzde 1,77 değer kazancıyla 8.198,37 puan oldu.

POZİTİF SEYİR

Toplam işlem hacmi 76,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 4,48 ve holding endeksi yüzde 1,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,86 ile spor oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 9,09, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (YİÜFE) yüzde 5,89 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 58,94, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 49,41 oldu. Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz artırımına gitmeyeceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi ve Çin'in ekonomiyi destekleyici adımlarıyla pozitif bir seyir izleniyor. Analistler, son dönemde ABD'de açıklanan verilerin, ülkede faiz oranlarının zirveye yaklaştığına dair ipuçları verdiğini belirterek, Fed'in, eylül toplantısında politika faizini sabit tutma ihtimaline kesin gözüyle bakıldığını söyledi. Öte yandan, Fitch Ratings'in de cuma günü Türkiye için değerlendirme raporu yayınlaması bekleniyor.