Brent petrolün varili 88,45 dolar oldu

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 88,45 dolardan işlem görüyor. Cuma gününü 88,55 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 düşüşle 88,45 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 85,53 dolardan alıcı buldu. Suudi Arabistan ve Rusya'nın arz kesintilerine ekimde de devam edeceği endişeleriyle cuma günü 88,99 dolara kadar yükselerek geçen yıl kasım ayından bu yana en yüksek seviyeyi gören Brent petrol, güne kısmi düşüşle başladı. Söz konusu düşüşte, yüksek fiyatlardan faydalanmak isteyen yatırımcıların kar amaçlı satışları etkili oldu.