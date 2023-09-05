İhracatta rekordan rekora koşuyoruz

Ülkemiz, gittikçe artan ihracat rakamlarıyla dikkat çekiyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, deprem felaketine ve küresel ekonomideki yavaşlamaya rağmen ihracatın dayanıklı seyrini sürdürdüğünü belirterek, "Ağustos'ta ihracatımız 21 milyar 619 milyon dolar seviyesine yükseldi. Böylelikle en yüksek ağustos ayı ihracat değerine ulaştık" dedi.

CAZİBE MERKEZİ TÜRKİYE

Ağustosta ihracatın yüzde 1,6 artışla 21 milyar 619 milyon dolar seviyesine yükseldiğini kaydeden Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak önümüzdeki dönemde ihracatımızın menzilini ve hacmini büyütme, ticaret diplomasimizi güçlendirme ve ülkemizi cazibe merkezi yapma hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi. Bakanlıktan yapılan açıklamada da, "Ocak-ağustos döneminde ihracatımız 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketine rağmen, dünya ekonomisinde durgun bir seyir izleyen üretim ile ticaret hacmine ve dünya ticaret fiyatları ile emtia fiyatlarındaki ciddi düşüşe rağmen geçtiğimiz yılki seviyesine yakın 164 milyar 907 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ağustos ayı itibarıyla son 12 aylık ihracat ise yüzde 1,2 oranında artış ile 253 milyar 574 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" denildi.

KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLER

Türkiye'nin G20 ülkeleri arasında ikinci çeyrekte mal ihracatını artıran 3 ülkeden biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ülkenin yüzde 2,3 artışla, Fransa'nın ardından ikinci çeyrekte ihracatını artıran ikinci ülke konumunda olduğu bildirildi. Açıklamada, ocakağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, motorlu kara taşıtları ihracatının yüzde 19,4 artarak 19 milyar 890 milyon dolar, kazan ve makine ihracatının yüzde 16,1 artarak 16 milyar 571 milyon dolar, elektrikli makina ve cihaz ihracatının ise yüzde 16,9 artarak 9 milyar 983 milyon dolar olduğu belirtilerek, "Bir diğer gelişme de katma değerli ihracat artışıdır. Bu kapsamda 2022'de yüzde 36,9 olan orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının imalat içindeki payı, bu yılın 8 ayında yüzde 40,6'a yükselmiştir" denildi.

OCAK - AĞUSTOS 165 MİLYAR DOLAR

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise, "Bir süredir önceki yılın aynı dönemine göre bir ay artı, bir ay eksi seyreden ihracat, temmuzun ardından ağustos ayında da yükselerek bu döngüyü kırmış oldu. Ocak-ağustos dönemine baktığımızda 165 milyar dolarla geçen yılla hemen hemen başa baş durumdayız" diye konuştu.