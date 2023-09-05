‘Komisyonla kredi’ oyunu Ticaret Bakanlığı’na takıldı

Ekonomi yönetimi enflasyonla mücadelede parasal sıkılaşma politikaları uygularken, bazı dolandırıcılar ise bankalardan kredi alamayan vatandaşı "kredi çıkarma" bahanesiyle dolandırmaya kalkıştı.

ALDATICI REKLAMLAR

Kurduğu internet sitesi üzerinden tanıtımlar da yapan şirketin bu tanıtımları Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun radarına takıldı. Yapılan incelemeler sonucunda, firmaya 347 bin 128 lira ceza kesildi ve firmanın reklamları durduruldu. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, vatandaşı aldatan reklamlara geçit vermiyor. Kurul son yaptığı toplantıda bankalardan kredi alamayan vatandaşı "kredi çıkarma" vaadiyle dolandırmaya kalkan firmaya ceza kesti. Firmanın kurduğu internet sitesi üzerinden tanıtımlar da yaptığı incelemeler sonucunda belirlenirken, firmaya ait internet sitesinde "Faaliyet konumuz: Kredi çıkartılır. Komisyonla kredi çıkartılır. Herkese kredi çıkartılır. Sorunlu krediler onaylatılır" şeklinde reklamlar yapıldığı anlaşıldı.

YÜKSEK LİMİT VERİLİYOR

Ayrıca, sık sorulan sorular başlığı altındaki çeşitli cevaplarda da "Emeklilere, ev hanımlarına, çalışmayanlara, SSK ve gelir belgesi olmayanlara kredi imkânı sağlıyoruz" şeklinde ifadelere yer verildiği görüldü. Söz konusu firmanın internet sitesinde, "bankalardan kredi alamayan veya daha yüksek limitlerde kredi almak isteyen müşterilere, şube ya da genel müdürlük yetkisi kullandırarak kredi imkânı sağlandığına ve tüm Türkiye genelinde 26 ayrı bankayla yazılı ve sözel olarak görüşmeler yapıldığına" dair ifadeler de tespit edildi.

CEZA KESİLDİ

Reklam Kurulu, firmanın müşterilerine bankalardan kredi kullanma talepleri konusunda yol gösterici nitelikte salt danışma hizmeti vermekten ziyade, talepleri yerine getirebilecek ölçüde yetkisinin bulunduğu ve bu hususta çeşitli bankalar ile birlikte çalışıldığı izlenimi oluşturulduğuna kanaat getirdi. Tanıtımların emekliler, ev hanımları ile işsizlerin güvenini kötüye kullanıcınitelikte olduğu sonucuna da varıldı ve ceza kesildi.