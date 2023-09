“9 Eylül sadece İzmir’in değil ülkenin kurtuluşu”

İZMİR'İN kurtuluşunun 101. yılına sayılı günler kala EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, 9 Eylül'ün önemi hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Yelkenbiçer, "Yeni bir yüzyılı karşıladığımız bu yıl ki kutlamaların da her yıl ki gibi coşku ve heyecanla geçeceğinden emin olarak, 8 bin 500 yıllık tarihi boyunca her zaman öne çıkan bu şehrin 9 Eylül ile hedefe vardığı ve vatanın kurtuluş gününü kutladığı unutulmamalıdır. Bu zafer, Türk milletinin gücünü ve kararlılığını sembolize eder. İzmir'in kurtuluşu, genç nesiller arasında da büyük bir öneme sahiptir. Her yıl kutlanan zafer, gençler arasında tarih bilincinin ve vatan sevgisinin pekiştirilmesine de katkı sağlamaktadır. 9 Eylül 1922 sadece İzmir'in değil, ülkemizin de kurtuluşunun, misak-ı millinin tesisinin ve modern bir Cumhuriyete giden yolun sembolüdür"