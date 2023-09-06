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Ekonomide yeni yol haritası belli oluyor

HABER MERKEZİ
Ekonomide yeni yol haritası belli oluyor
Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı Orta Vadeli Program (OVP) bugün açıklanacak. Ekonomide gözler açıklanacak Orta Vadeli Program'a çevrildi. Program ile üç yıllık makro hedefler paylaşılacak, yapısal reform adımları açıklanacak. Enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarı konusunda izlenecek adımların ipuçlarının da yer alması bekleniyor. Program; para politikası, maliye politikası ve yapısal reformlar olmak üzere 3 ana başlıkta ele alınacak. Enflasyonla mücadelede izlenecek yola dair de ipuçları yer alacak. Vergi reformunun da programda yer alması beklenirken büyümeye ilişkin göstergeler ele alınacak.
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