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Haberler Ekonomi Manisa’nın mesir macunu Teknofest’te

Manisa’nın mesir macunu Teknofest’te

CÜNEYT HASÇELİK
Manisa’nın mesir macunu Teknofest’te
YUNUSEMRE Belediyesi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Etimesgut Havaalanı'nda dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'e katıldı. Stantta ziyaretçilere Manisa'nın önemli bir değeri olan mesir macunu ikram edildi. İlk kez mesir macunu yiyen vatandaşlar çok mutlu oldu. Yunusemre Belediyesi ve Bilim Yunusemre'nin açtığı iki standı binlerce vatandaş ziyaret etti. Yunusemre Belediyesi İzmir'deki Teknofest'e katılım gösterecek.
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