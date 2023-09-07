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Haberler Ekonomi Aydınlı biber üreticisi altın yılını yaşıyor

Aydınlı biber üreticisi altın yılını yaşıyor

HABER MERKEZİ
Aydınlı biber üreticisi altın yılını yaşıyor
AYDIN'IN Efeler ilçesinde, geçtiğimiz yıllara göre bu yıl hem rekolte hem de fiyat yönünden üreticileri memnun eden biber, altın yılını yaşıyor. Ekolojik konumu ile birçok tarım ürününün yetiştiği Aydın'da, bu yıl biber üreticilerinin yüzü güldü. Hem rekolte hem de fiyat yönünden biber altın yılını yaşarken, mevsim şartlarının da iyi gitmesiyle biberin kilosu 20 TL'den alıcı buluyor. Sabahın erken saatlerinde yevmiyeciler ile tarlaya giren üreticiler, biberlerini hasat ederken, toplanan ürünleri satışa hazırlıyor. Biber tarlasında çalışmak isteyen yevmiyeciler ise kadınlarda 300, erkeklerde 450 TL olarak yevmiye parası kazanıyor.
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