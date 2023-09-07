Doğalgaz depolamada yüzde 80 artış yaşandı

DOĞALGAZ ticaretinde merkez ülke olmaya hazırlanan Türkiye enerjide kendi kendine yetme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu yılın ilk 5 ayın tamamında ithalatta düşüş görülürken, Haziran'da da yüzde 39 azalış yaşandı. Doğalgaz ithalat miktarı, Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39 azalarak 2 milyar 332 milyon metreküp oldu. Bu arada, Haziran ayında ithal edilen gazda boru gazının payı yüzde 80, LNG'nin payı yüzde 20 oldu. Kış aylarında arz güvencesi sağlayacak gaz depolarıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Bu yılın altıncı ayında, geçen aya göre depolanan gaz da 235 milyon metreküp yükseldi.