  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Gençlere vergisiz telefona az kaldı

Gençlere vergisiz telefona az kaldı

HABER MERKEZİ
Gençlere vergisiz telefona az kaldı
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gençlere yönelik vergisiz telefonla ilgili, "Gayemiz bir an evvel milletimize verdiğimiz sözleri tutmak. Çok kısa zaman içinde yapılır diye tahmin ediyorum" dedi. Kabine Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Kacır, gençlere yönelik vergisiz telefon ile alakalı olarak, "Bazı değerlendirmeler yapılıyor. Tamamlandığında açıklanacak. Çok kısa zaman içinde yapılır diye tahmin ediyorum. Milletimize verdiğimiz sözleri tutmak niyetindeyiz" ifadelerini kullandı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA