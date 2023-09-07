Gençlere vergisiz telefona az kaldı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gençlere yönelik vergisiz telefonla ilgili, "Gayemiz bir an evvel milletimize verdiğimiz sözleri tutmak. Çok kısa zaman içinde yapılır diye tahmin ediyorum" dedi. Kabine Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Kacır, gençlere yönelik vergisiz telefon ile alakalı olarak, "Bazı değerlendirmeler yapılıyor. Tamamlandığında açıklanacak. Çok kısa zaman içinde yapılır diye tahmin ediyorum. Milletimize verdiğimiz sözleri tutmak niyetindeyiz" ifadelerini kullandı.