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Haberler Ekonomi Arabuluculuğa rekor başvuru yapıldı

Arabuluculuğa rekor başvuru yapıldı

HABER MERKEZİ
Arabuluculuğa rekor başvuru yapıldı
KİRA uyuşmazlıklarında yeni dönem başladı. Mahkemelerin yükünü hafifletecek ev sahibi ve kiracıya kısa sürede çözüm getirecek arabuluculuk sistemine ilgi büyük. Bu kapsamda ilk 5 günde toplamda 3 bin 361 arabuluculuk başvurusu yapılırken kira uyuşmazlıklarından kaynaklı 2 bin 928 başvuru yapıldı. Arabulucuda da orta yolu bulamazlarsa zam miktarı yasal sınır olan yüzde 25'i geçemeyecek. Arabuluculuk siteminin meyvelerini ilk bir ay içinde vermesi bekleniyor. İlk 5 günde arabuluculuğa başvuruda rekor kırıldı.
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