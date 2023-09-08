Arabuluculuğa rekor başvuru yapıldı

KİRA uyuşmazlıklarında yeni dönem başladı. Mahkemelerin yükünü hafifletecek ev sahibi ve kiracıya kısa sürede çözüm getirecek arabuluculuk sistemine ilgi büyük. Bu kapsamda ilk 5 günde toplamda 3 bin 361 arabuluculuk başvurusu yapılırken kira uyuşmazlıklarından kaynaklı 2 bin 928 başvuru yapıldı. Arabulucuda da orta yolu bulamazlarsa zam miktarı yasal sınır olan yüzde 25'i geçemeyecek. Arabuluculuk siteminin meyvelerini ilk bir ay içinde vermesi bekleniyor. İlk 5 günde arabuluculuğa başvuruda rekor kırıldı.