Milyonların cebine yansıyacak reçete

TÜRKİYE'NİN refah planı Orta Vadeli Program kapsamında, 85 milyon vatandaşın cebine ve günlük yaşamına doğrudan yansıyacak uygulamalar devreye girecek. İnşaat sektörü dar ve sabit gelirliye uygun fiyat aralıklarıyla konut üretimine başlıyor. Kamu bankaları ilk kez ev alacaklara uygun kredi kullandıracak. Bireysel emeklilikte devlet katkısı artıyor, tamamlayıcı uzun süreli bakım sigortası geliyor.

Sosyal yardımlar aile odaklı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde yeniden kurgulanacak. Her ailede en az bir çalışan olmasını sağlayacak tedbirler alınacak. İşveren katkısıyla tamamlayıcı emeklilik sistemi oluşturulacak. İşletmelerin krediye erişimi kolaylaşırken, elektrikli araç, batarya yatırımı için teşvik muslukları açılıyor. Türk lirası cinsi yatırım araçlarının cazibesi ve çeşitliliği artırılacak.