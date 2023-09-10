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Haberler Ekonomi 3.3 milyar tl’lik engelli ve yaşlı aylığı hesaplara yatırıldı

3.3 milyar tl’lik engelli ve yaşlı aylığı hesaplara yatırıldı

HABER MERKEZİ
3.3 milyar tl’lik engelli ve yaşlı aylığı hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylülde 3,3 milyar lira yaşlı ve engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını bildirdi.

DÜZENLİ DESTEK SÜRÜYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Göktaş, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti. Eylül ayında yaklaşık 1,8 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını aktaran Göktaş, yaklaşık 1,5 milyar lira engelli aylıklarını da hesaplara aktardıklarını kaydetti. Engelli ve yaşlılara yönelik tematik sosyal yardım programları uyguladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, "Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata katılımlarında her zaman yanında olduğumuz yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı, düzenli yaptığımız ödemelerimizle de destekliyoruz. Bu doğrultuda eylül ayında 3,3 milyar TL yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık" ifadelerini kullandı.

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