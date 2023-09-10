Afyon’un şekerleme ihracatında zirve lokumun

Afyonkarahisar'da geçen yıl 5 milyon dolar olan lokum ve şekerleme ihracatının 3 milyonluk bölümünü, lokum oluşturdu. Geçen yıl toplam 11 bin ton civarında lokum üretiminin yapıldığı Afyonkarahisar'da, üretilen lokumun çeşidi ve içeriğine göre kilogram fiyatı 150 ila 250 lira arasında alıcı buluyor. Birçok ülkeye ihracat yapıldığını vurgulayan Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Altınay, "Arap ülkeleri olsun, Almanya olsun, Uzak Doğu ülkeleri olsun, kardeş Türk ülkelerimiz olsun sürekli lokum ve lokum çeşitleri gönderilmekte. Helva, pişmaniye gönderilmekte. Hemen hemen bütün dünyaya gönderiyoruz" dedi.