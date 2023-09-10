  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Afyon’un şekerleme ihracatında zirve lokumun

Afyon’un şekerleme ihracatında zirve lokumun

HABER MERKEZİ
Afyon’un şekerleme ihracatında zirve lokumun
Afyonkarahisar'da geçen yıl 5 milyon dolar olan lokum ve şekerleme ihracatının 3 milyonluk bölümünü, lokum oluşturdu. Geçen yıl toplam 11 bin ton civarında lokum üretiminin yapıldığı Afyonkarahisar'da, üretilen lokumun çeşidi ve içeriğine göre kilogram fiyatı 150 ila 250 lira arasında alıcı buluyor. Birçok ülkeye ihracat yapıldığını vurgulayan Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Altınay, "Arap ülkeleri olsun, Almanya olsun, Uzak Doğu ülkeleri olsun, kardeş Türk ülkelerimiz olsun sürekli lokum ve lokum çeşitleri gönderilmekte. Helva, pişmaniye gönderilmekte. Hemen hemen bütün dünyaya gönderiyoruz" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA