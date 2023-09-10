Akaryakıt istasyonları banka komisyonları için toplanıyor

Bankaların uyguladığı yüksek kredi kartı komisyon oranları akaryakıt sektörünü de vurdu. Akaryakıt istasyonları konuya acil çözüm bulunması amacıyla önümüzdeki hafta İstanbul'da bir toplantı gerçekleştirecek. Ardından dağıtım şirketlerini gezecek olan bayiler son olarak konuyu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sunacak. Bankaların aldığı yüzde 2.5'luk kredi kartı komisyon oranını artık karşılayamaz duruma geldiklerini anlatan Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Başkanı İmran Okumuş, "Çözüm için dağıtım şirketlerinin kendi entegre POS sistemini geliştirmesini öneriyoruz. Yoksa kredi kartı ile akaryakıt alanların banka komisyonunu kendilerinin ödemesini talep ediyoruz" dedi.

VATANDAŞA EKSTRA YÜK

Kredi kartı ile yapılan satışlarda bankaların 40-45 günlük vadelerle istasyonlara ödeme yaptığını anlatan Okumuş, "Bu durum artık belimizi bükmeye başladı. 12-13 eylülde akaryakıt istasyonları olarak İstanbul'da bir toplantı gerçekleştireceğiz" diye konuştu. Sorunun çözülememesi halinde vatandaşın da bu durumdan olumsuz etkilenebileceğini belirten Okumuş, "Eğer ki çözüm bulunamazsa son çare kredi kartı komisyonunu kredi kartını kullanan vatandaşın ödemesini talep edeceğiz. Bayi neden kart kullananın kart bedelini ödesin" ifadelerini kullandı.