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Haberler Ekonomi Denizli Büyükşehir’den üreticilere bir destek daha

Denizli Büyükşehir’den üreticilere bir destek daha

HABER MERKEZİ
Denizli Büyükşehir’den üreticilere bir destek daha
Denizli Büyükşehir Belediyesi kırsal alanda yaşayan vatandaşların desteklenmesi ve tarımda yüksek ürün veriminin elde edilebilmesi amacıyla sürdürdüğü örnek projelerine bir yenisini daha ekledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu çerçevede Çardak ilçesinde 41 bin dekar alanın üzerinde 467 üreticinin kullanacağı katı gübre dağıtma römorku ile 47 bin dekar alanın üzerinde 472 üreticinin faydalanacağı tohum eleme makinesi hibe etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Çiftçilerimiz bol ve kaliteli üretim yapsın inşallah" dedi.
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