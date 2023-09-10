Dünya iş makineleri zirvesi Türkiye’de yapılacak

Dünyanın en büyük iş, inşaat ve istif makinaları sektörlerinin başında gelen Türkiye önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak. 6 milyar dolarlık ciroya ulaşan sektörün daha da büyümesi için İMDER ve İSDER, 3-4 Ekim 2023 tarihlerinde, İstanbul'da 3. Uluslararası İş ve İstif Makinaları Kongresi ve Kiralama Zirvesi'ni düzenleyecek. Türkiye'nin ihracatına önemli katkılar sunan iş, inşaat ve istif makinaları sektörünün dijital ve yeşil dönüşüm rotasının belirleneceği kongreye, 55'ten fazla ülkeden, 500'ün üzerinde üst düzey sektör temsilcisi ve bürokratın katılması bekleniyor. Kongrede şubat ayında meydana gelen, tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinde, iş ve istif makinaları sektörünün önemi istişare edilecek. Kongrede dijitalizasyon, sıfır karbon ayak izi, paylaşım ekonomisi, enerji dönüşümü başlıkları ile iş, inşaat ve istif makinaları sektörünün gezegene duyduğu saygı, karbon ayak izinin azaltılması, tüm süreçlerin döngüsel ekonomi düzlemine taşınması alt başlıkları değerlendirilecek.