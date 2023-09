Fitch’in Türkiye kararı yatırımcıları çekecek

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi görünümünü olumlu yönde revize etti. Uluslararası kuruluştan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para birimi cinsinden kredi notunun "B" olarak teyit edildiği, kredi notu görünümünün ise "negatif"ten "durağan"a çevrildiği bildirildi.

Açıklamada, görünümün "durağan"a revize edilmesinin kısa vadeli makrofinansal istikrar risklerini azaltan ve ödemeler dengesi baskılarını hafifleten daha geleneksel ve tutarlı bir politika bileşimine dönüşü yansıttığı vurgulandı. Analist Üzeyir Doğan, uzun yıllardır not ve görünümde sürekli olarak aşağı yönlü gelen güncellemelerin ardından notta olmasa da görünümde yapılan bu iyileştirmenin ileriye yönelik beklentileri de artıracağını belirtti. Doğan, yabancı yatırımcıların buradaki hikaye değişimine dikkat kesilmesi açısından bir sinyal etkisi oluşturacağını ifade ederek, Fitch'in kararının diğer derecelendirme kuruluşlarını da Türkiye'ye daha pozitif bir gözle bakma konusunda cesaretlendireceğini kaydetti. Kararın Borsa İstanbul'da da devam eden pozitif trendi destekleyeceğine vurgu yapan Doğan, "Ekonomi yönetiminin yakın zamanda gerçekleştireceği yabancı yatırımcı turunda, Türkiye'de hikayenin değişmeye başladığı tezini anlatmada elini kuvvetlendireceğini düşünüyoruz" dedi. Analist Özlem Derici Şengül de not görünümünün "B" seviyesinde, yani yatırım yapılabilir seviyenin beş kademe altında, korunduğunu belirterek, "Fitch'ten beklediğimiz kararı aldık ve yine beklenen şekilde negatiften durağına görünüm güncellemesi söz konusu oldu." dedi. Daha önceki yıllarda not indirimlerinin makrofinansal istikrarla ilgili riskler üzerinden liralaşma stratejisi ve ödemeler dengesindeki bozulma ile merkez bankası rezervlerindeki erime gibi nedenlere bağlandığını hatırlatan Şengül, bugünkü görünüm güncellemesinin aynı sebeplerdeki iyileşmelere bağlı olarak alındığının ortaya çıktığını ifade etti.

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash de Fitch Ratings'in kararının pozitif olduğunu belirtti. Not görünümünün negatiften durağana çıkmasının, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ekonomi politikasına attığı resetin sonuçlarını gösterdiğini ifade eden Ash, "Ancak birçok ekonomik zorluğun üstesinden gelmek için hâlâ gidilecek uzun bir yol var" değerlendirmesinde bulundu.