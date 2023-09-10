Futbol topu Manisalı kadınlara ek gelir oldu

Manisa'nın Kula ilçesinde kadın kooperatifi bünyesinde kurulan atölyede ve evlerinde futbol topu üretimine katılan kadınlar, aile bütçelerine destek oluyor. Kula Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde 2,8 milyon liralık yatırımla 1,5 yıl önce top üretim atölyesi kuruldu.

TOP BAŞINA 150 LİRA ÖDENİYOR

Atölyeye top imalatında kullanılan makineler alındı. 100 kadar kadına, imalatın tüm aşamaları öğretildi. Kadınlar, boş zamanlarında atölyede ya da evlerinde, kendilerine verilen suni derileri dikerek imalata katılıyor. Şişirilen toplar, kontrollerin ardından talep eden spor kulüpleri, belediyeler gibi kurum ve kuruluşlara gönderiliyor. Kadınlara diktikleri top başına, 150 lira ödeniyor. Bir kadının ortalama iki günde üç top dikebildiği belirtiliyor. Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz, "Malzemelerin yapıştırılması, kesilmesi ve elle dikilmesi sürecini öğrendiler. İsteyen buradaki atölyede isteyen de evinde top dikerek ev ekonomisine katkı sağlıyor. Bunu sağlayabildiğimiz için mutluyum" dedi.