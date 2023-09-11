3 yılda 2.7 milyon gence iş imkanı

Hükümet, 3 yıllık dönemde 2.7 milyon gence iş kapısı açacak yol haritasını ortaya koydu. Hem kamu hem de özel sektörde gençlere iş fırsatı verilecek. Yeşil ve dijital yetkinlik açığı kapatılacak. Mesleki eğitimde bölgedeki iş kolları dikkate alınacak. Gençler üreterek gelir elde edeceği beceriye kavuşurken, yeşil ve dijital dönüşümde kadınların etkin katılımı da artırılacak. Nitelikli ara eleman ihtiyacını karışlamak için sanayi ile işbirliği içinde mesleki eğitim programları hayata geçirilecek. İş ve meslek danışmanları aracılığıyla hane bazlı izleme sistemine geçiş sağlanacak. Öncelikle gençler olmak üzere her ailede en az bir çalışan olmasını sağlayacak tedbirler alınacak.