Aile çınarlarının dijital becerileri geliştiriliyor

Yaz Her yaşta doğru dijital okuryazarlığı destekleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailelerin çınarları olan 1923 yaşlıya dijital okuryazarlık eğitimi verdi. Bakanlığa bağlı kurumlarda ve huzurevlerinde kalan yaşlıların dijital çağa adapte olması için çalışan Bakanlık, 43 ilde çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Yaşlı bireylerin ihtiyaç duyacağı teknolojik yaklaşımları tanımaları, öğrenmeleri ve kullanmaları amacıyla bakanlığımıza bağlı huzurevlerinden hizmet alan yaşlılarımıza yönelik dijital okuryazarlık eğitimlerine devam edeceğiz. Kuruluşlarımızdan hizmet alan yaşlılarımızın gönüllü katıldığı ücretsiz eğitimleri diğer illerimizde de yaygınlaştırarak sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.