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Haberler Ekonomi Aydın’a 196 sosyal konut

Aydın’a 196 sosyal konut

KAZIM YÖRÜKCE
Aydın’a 196 sosyal konut
Dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapan TOKİ tarafından Aydın Bozdoğan'ın Hisar Mahallesi'nde 196 adet konut ve 3 dükkanlı ticaret merkezi projesi hayata geçirildi. İnşaatına 7 ay önce başlayan sosyal konut ve ticaret merkezi projesinin yapımı tüm hızıyla devam ediyor. AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş partililerle birlikte TOKİ Konutlarının inşaatında inceleme yaptı. Milletvekili Savaş, "İlçemizde TOKİ tarafından yapımı devam eden toplamda 196 konut ve 3 dükkanlı ticaret merkezi proje alanlarında incelemelerde bulunarak, yapım süreci hakkında yetkililerden bilgi aldık. Dar gelirli vatandaşlarımı ev sahibi yapmayı sürdürüyoruz" dedi.
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