Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı dış ticarete ivme kazandıracak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, 15-16 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirecek Dünya Türk İş Konseyi 10. Kurultayı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Olpak, "Kurultayımıza, 2 bini aşkın kişinin katılması, başlı başına ticari beklentiyi anlatan bir gösterge" ifadelerini kullandı.

"DİASPORA GÜCÜMÜZ VAR"

Kurultayı sadece özlem giderme ve dostluğu artırma buluşması olarak görmediklerini belirten Olpak, "Buluşmanın ticareti artırma noktasında çok önemli bir görevi yerine getireceğini ön görüyoruz. Dost diasporalarla iş birliğinin önemine dikkat çekiyoruz. Türkiye'nin yeterince aktif kullanamadığı Türk diaspora gücü var. Yurt dışında yaşayan 6 milyon vatandaşımızı vazgeçilmez bir güç unsuru olarak görüyoruz. 10'uncusunu gerçekleştireceğimiz kurultayımızın, ülkesini ve milletini en üst düzeyde temsil eden diasporamıza pozitif bir ivme katacağına gönülden inanıyoruz" şeklinde konuştu.