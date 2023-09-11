Genç akıllar tarımdaki sorunları çözerek ülke çiftçisine çağ atlattı

Bilgisayar, Yazılım mühendisi, Elektrik- Elektronik ve Mekatronik mühendislerinden oluşan ve aynı zamanda çiftçilik de yapan 15 kişilik genç ekip, tarımın sürdürülebilir dijitalleşmesi için çalışmalar yürütüyor. Geliştirdikleri yapay zekâ destekli otonom sürüş kitlerine sahip traktörlerle Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan genç girişimciler, tarım sektöründeki sorunlara çözüm üretiyor.

OTONOM KİTLER ÜRETTİLER

Eğitimini aldığı bilgisayar mühendisliğini tarım topraklarını daha verimli hale getirmek için kullanan Ömer Faruk Koç, "Hem çiftçiyim hem bilgisayar yüksek mühendisiyim. Mühendis olan 15 kişilik gen bir ekip olarak resmi sloganımız 'Elimiz klavyede, ayağımız toprakta'yı göğsümüz kabara kabara söylemekten çekinmiyoruz" diye konuştu. Genç ekip, traktöre yapay zekâ teknolojisiyle adeta bir "göz" ekliyor. Kamera görüntülerinden çıkarım yaparak traktörün tarlada işini yapmasına yardımcı olan 4 Otonom Traktör Kiti TASAI'yi geliştiren girişimci mühendisler, operatör kaynaklı hataları minimuma indirerek 130 dönüm ve üzeri arazilerde minimum yüzde 7 verim artışı sağlıyor.