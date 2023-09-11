İzmirliler Türkiye Kart’ı İZBAN’da kullanabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Kart projesinin pilot uygulamasının Konya'da tamamlandığını, 81 ilde yaygın hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Sözleşme bitimi sonrasında İzmir'in toplu ulaşımda can damarı olan İZBAN ile de entegrasyon süreci başlatılacak.

YIL SONUNA KADAR YETİŞECEK

Tüm ulaşım hizmetlerinden ve finansal sistemden faydalanma imkânı sunan Türkiye Kart ile ilgili olarak konuşan Uraloğlu, "Proje kapsamında amacımız, şehir içi toplu taşıma hizmetlerinin sunulduğu ulaşım sektöründeki tüm paydaşların dahil olacağı bir takas, switch, mahsuplaşma ve operasyon merkezinin kurulması ile Türkiye Kart'ı her alanda devreye sokmak. Türkiye Kart'ın ulaşım araçları, para transferleri, alış-veriş ve birçok ihtiyaçlarda tek kart olarak kullanılabilmesini sağlamak" diye konuştu. Yıl sonunda 6 ilde kullanılmaya başlanacak olan Türkiye Kart, toplu ulaşım ile birlikte POS ve ATM cihazlarında, belediye harçları ve vergi ödemeleri, otopark ödemeleri, anlaşmalı iş yerleri, taksi ödemeleri, yiyecek ve içecek otomatlarında kullanılabilecek.