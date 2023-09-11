Kadın kooperatiflerine destekler sürecek

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, kadınların çalışma hayatında daha çok yer alması için üretilen projelere destek olmaya devam ediyor. Güçlü bir toplum formülünde kadınların olmazsa olmaz olduğuna vurgu yapan Bursalı, "Kadınların politika üretme, karar alma mekanizmalarında bulunma ve çalışma hayatında yer alması oldukça önemli" dedi.

TOPLUM KADINLARLA GÜÇLÜ

AK Parti'nin 22 yıldır hayata geçirdiği politikalarla kadınların toplum içinde daha güçlü bir konuma ulaşmalarını sağladığını dile getiren Bursalı, "Ekonomik hayatın içinde olan kadınlar üretimle ülke ekonomisine yaptıkları katkının yanı sıra özgüvenleriyle daha güçlü bir toplumun oluşmasını sağlıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2018 yılından beri desteklenen kadın kooperatiflerimiz önemli başarı hikayelerine imza attı. Kadın kooperatiflerini, kadının toplum içerisindeki statüsünü güçlendirme adına önemli bir işletme modeli olarak gören AK Parti hükümetleri, bu modeli Anadolu'nun tarihi birikiminden alarak günümüze uyarlamayı başardı" diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, kadın kooperatiflerini güçlendirilmesinin, kadınları güçlendirmek için kritik bir inisiyatif olarak gördüğüne dikkati çeken Bursalı, "Politikalarını da bu bakış açısıyla şekillendiriyor. Geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı tarafından imzalanan protokol sayesinde, kadın kooperatiflerine yönelik hükümetimizin verdiği destekler 5 yıl daha devam edecek. Protokol kapsamında kadın kooperatiflerinin geliştirilmesi için eğitim, danışmanlık ve farkındalık artırma gibi alanlarda özel faaliyetler yürütülecek. Yapılan ihtiyaç analizleri doğrultusunda kooperatiflerde sürdürülebilirlik sağlanacak. Uzman ve danışmanlar aracılığıyla kooperatif üyelerinin teknik bilgi ve becerileri geliştirilecek" dedi. "Cumhurbaşkanımızın eşi Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin de yakından takip ettiği kadın kooperatiflerimizin sayısı bini aştı" diyen Bursalı, "Her geçen gün yenilerinin eklendiği kadın kooperatiflerimiz AK Parti hükümetlerinin kadına verdiği önemi gözler önüne seriyor" dedi.