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Haberler Ekonomi Yerli dron kalkanı ihracatında ilk adım

Yerli dron kalkanı ihracatında ilk adım

HABER MERKEZİ
Yerli dron kalkanı ihracatında ilk adım
Türk savunma sanayisi bünyesinde dron tehditlerini durdurmak üzere geliştirilen GHOST Hava Güvenlik Kalkanı, Suudi Arabistan'a ihraç edilecek. ASER Teknoloji tarafından geliştirilen teknoloji için ilk sözleşme yapıldı. ASER Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Aslı Murat, "Ürün tedarikinin yanında ortaklaşa teknoloji geliştirilmesi konusunda da mutabakata vardık. Birlikte geliştirilecek anti-dron sistemi mevcut GHOST versiyonunun üzerinde yenilikçi teknolojiler içerecek ve dünya pazarına arz edilecek" ifadelerini kullandı.
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