2 kişiden biri online alışverişi tercih ediyor

İstatistiklere göre Türkiye'de her 2 kişiden biri alışverişini e-ticaret sitelerini kullanarak yapıyor. WORLDEF Ventures Grup Pazarlama Direktörü Sedat Ateş, daha fazla konfor, hız ve erişim imkanı bulan vatandaşların e-ticareti kullanma oranının 2023 yılında da arttığına işaret ederek, "Son 12 ayda internet kullanan bireylerin e-ticaretten alışveriş yapma oranı yüzde 49,5'e ulaştı. Bu rakam geçtiğimiz yıl ise yüzde 46 idi" diye konuştu. En çok sipariş verilen kategoride ise giyim, ayakkabı ve aksesuar bulunuyor.