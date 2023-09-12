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Haberler Ekonomi Bakan Şimşek: Enflasyon düşecek, Türkiye ekonomisi büyüyecek

Bakan Şimşek: Enflasyon düşecek, Türkiye ekonomisi büyüyecek

Yeni OVP ile birlikte Türkiye bir yandan ihracat destekleriyle büyümesini sürdürürken, bir yandan da sıkı para politikası adımları ile enflasyonun baskılanması için adımlar atıyor. İhracatçılara desteklerin süreceğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Üç aylık bir sürede ihracatçılarımıza günlük kredi limitini 10 kat artırdık. Bu, ihracatı önceliklendirme konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor. Kalıcı refah artışı için daha çok ihracat odaklı yatırım yapmamız gerekiyor" dedi.

HABER MERKEZİ
Bakan Şimşek: Enflasyon düşecek, Türkiye ekonomisi büyüyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 1,5 milyar liradan 3 milyar liraya çıkarmasına ilişkin, "Bu, ihracatı önceliklendirme konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor" ifadesini kullandı.

"KALICI REFAH ARTIŞI İÇİN DAHA ÇOK İHRACAT ODAKLI YATIRIM YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Bakan Mehmet Şimşek, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 aylık sürede ihracatçılara yönelik günlük kredi limitini 10 kat artırdıklarına işaret etti.

İhracatçılara desteklerin süreceğini belirten Bakan Mehmet Şimşek, "Bu, ihracatı önceliklendirme konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor. Kalıcı refah artışı için daha çok ihracat odaklı yatırım yapmamız gerekiyor. Orta vadede fiyat istikrarını sağlayarak şirketlerimizin küresel piyasalarda sermaye benzeri krediye erişimini sağlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

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