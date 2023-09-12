Isınma ihtiyacı atık ısıdan sağlanacak

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan Orta Vadeli Program'da yer alan atık ısının ekonomiye kazandırılması hedefi kapsamında Türkiye yenilenebilir enerjide devrim yaşayacak. Sanayi, termik santraller ve ticari binalarda ortaya çıkan atık ısının ekonomiye kazandırılması ile yıllık 650 milyon dolar vatandaşın cebinde kalacak. Yapılacak çalışmayla 3.8 milyon hanenin ısınma ihtiyacı karşılanacağı gibi yılda 4 milyon binek aracın trafikten kaldırılmasına denk gelecek emisyon önlenecek.