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Haberler Ekonomi Isınma ihtiyacı atık ısıdan sağlanacak

Isınma ihtiyacı atık ısıdan sağlanacak

BARIŞ ŞİMŞEK
Isınma ihtiyacı atık ısıdan sağlanacak
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan Orta Vadeli Program'da yer alan atık ısının ekonomiye kazandırılması hedefi kapsamında Türkiye yenilenebilir enerjide devrim yaşayacak. Sanayi, termik santraller ve ticari binalarda ortaya çıkan atık ısının ekonomiye kazandırılması ile yıllık 650 milyon dolar vatandaşın cebinde kalacak. Yapılacak çalışmayla 3.8 milyon hanenin ısınma ihtiyacı karşılanacağı gibi yılda 4 milyon binek aracın trafikten kaldırılmasına denk gelecek emisyon önlenecek.
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