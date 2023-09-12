Themore Concept’ten Bodrum’a 2. mağaza

BANYO, mutfak dolapları, ray dolap, kapı ve dekorasyon alanında özgün tasarımlara imza atan Themore Concept, Bodrum'da ikinci mağazasını Konacık'ta açtı. Aydın Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan'ın yanı sıra bölgedeki mimarlar ve iş ortakları katılımıyla gerçekleşen açılışa ünlü sanatçı Fedon da şarkılarıyla eşlik etti. Themore Concept yaklaşık 1 dönüme yayılan, Türkiye'nin en büyük sabit mobilya mağazasıyla; özgün çizgilerdeki geniş ürün yelpazesini, farklı ihtiyaçlara yönelik çözümlerini ve tasarım anlayışını daha geniş kitlelere ulaştıracak. Mağaza açılışına Bodrum'un simgelerinden ünlü sanatçı Fedon da şarkılarıyla eşlik etti.