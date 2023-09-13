Esnafa 100 milyon lira finansman

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bir dizi programa katılmak amacıyla İzmir'e geldi. Program kapsamında Bakan Bolat, İzmir Valiliği'ni ziyaret ettikten sonra AK Parti Şehir Buluşmaları kapsamında İzmir İl Başkanlığı'nda teşkilat ile buluştu.

5 YIL VADELİ OLACAK

Etkinlikte Bakan Bolat'ın yanı sıra AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, belediye başkanları, yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları yer aldı. Bakan Bolat, "İki müjdeden bahsetmek istiyorum. Gelirken Halk Bankası ve Türkiye Esnaf Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri Birliği ile görüştüm. Zaten 21 yıl boyunca ve özellikle 2022'de bütün Türkiye'deki esnaf sanatkarlara çok ciddi finansal destekleri sağlandı ama ekstra olarak İzmir'i ziyaretimiz vesilesiyle İzmirli esnaf ve sanatkarlar için 100 milyon liralık bir finansman daha tahsis edildi. Hayırlı uğurlu olsun. B finansman yüzde 15 yıllık finansman maliyetli, 6'şar aylık geri ödemeli ve toplam 5 yıl vadeli olacak.

YENİ MÜJDELER GELECEK

Diğer taraftan Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Merkez Bankası koordinasyonuyla, Merkez Bankamız ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve arttırmak için günlük ve reeskont kredi hacmini 1.5 milyar Türk lirasından, 3 milyara çıkardı. Bu yaklaşık günde 103, 105 milyar dolarlık bir finansman desteği demektir. Bu da ihracatçılarımıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah önümüzdeki günlerde daha güzel haberler, daha başka müjdeler de gelecektir. Birilerinin ekonomiyle alakalı felaket senaryoları veya kriz edebiyat yapmasını sakın dikkate almayın" dedi.