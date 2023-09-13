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Haberler Ekonomi Ev satacaklar dikkat! İkinci el konutta fahiş fiyata rekor ceza

Ev satacaklar dikkat! İkinci el konutta fahiş fiyata rekor ceza

İkinci el konutlarda fahiş fiyata karşı yapılan çalışmalar kapsamında bir kişiye 349 bin TL idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "ikinci el konut piyasasında fahiş fiyat uygulayarak spekülasyon yapan bir kişiye 349 bin TL idari para cezası uygulanmış olup, piyasa dengesini bozmaya yönelik faaliyetlerde bulunanlara karşı idari yaptırımlar uygulanmaya devam edecektir." dedi.

DHA
Ev satacaklar dikkat! İkinci el konutta fahiş fiyata rekor ceza

Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, ikinci el daire fiyatlarında köpük oluşturmaya çalışan spekülatörlerle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda bir kişiye 349 bin TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Bakan Yardımcısı Gürcan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İkinci el daireleri piyasa gerçekleri ile örtüşmeyen fiyatlarla ilana koyarak daire fiyatlarında köpük oluşturmaya çalışan spekülatörlere karşı mücadelemiz aralıksız devam ediyor! Bu kapsamda yapılan denetimler neticesinde ikinci el konut piyasasında fahiş fiyat uygulayarak spekülasyon yapan bir kişiye 349 bin TL idari para cezası uygulanmış olup, piyasa dengesini bozmaya yönelik faaliyetlerde bulunanlara karşı idari yaptırımlar uygulanmaya devam edecektir. Fahiş fiyat artışlarını önlemeye yönelik çalışmalarımızı etkin ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.

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