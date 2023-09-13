Merkez Bankası’ndan ihracatçılara destek

MERKEZ Bankası, ihracatçılara finansman desteğini 1.5 ayda 10 katına yükseltti. Yeni kararla ihracatçıların günlük reeskont kredi limiti 3 milyar liraya çıkarıldı. Merkez Bankası, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetlerde reeskont kredisi günlük kullandırım limitlerini 1.5 milyar liradan 3 milyar liraya çıkardı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, 25 Temmuz 2023 tarihli duyuruda günlük ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi limitinin 300 milyon liradan 1.5 milyar liraya yükseltildiği hatırlatıldı.

DESTEK SÜRECEK

MERKEZ Bankası Başkanı Gaye Erkan, ihracatçının krediye erişimini desteklemeye devam edecağene söyledi. Kullandırılan kredilerde KOBİ'lerin kredilerden aldığı payın artırılmasını ve toplam ihracat artışına katkı veren ihracatçıları önceliklendiriyor. Yeni kararla ihracat performansına sağlanan destek artarak sürecek.