Almanya’da şirketlerde iflaslar arttı

Almanya'da iflas eden şirket sayısı, ekonomik yavaşlama ve artan kredi faiz oranlarıyla bu yılın ilk yarısında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 20,5 artarak 8 bin 571 oldu. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, ülkede bu yılın ilk yarısında 8 bin 571 işletme iflas açıkladı. İflaslar, 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 20,5 arttı. Söz konusu dönemde 10 bin şirket baz alındığında, yılın ilk yarısında Almanya'da toplam 25,3 iflas yaşandı. En çok iflas ise 54.1 vaka ile taşımacılık ve depolama sektöründe görüldü. Bunu 41.3 vaka ile geçici istihdam bürolarını da içeren diğer hizmet sektörü takip etti.