Aydın’da oteller doldu taştı

Kuşadası Otelciler Derneği (KODER) Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Özden, bu yıl otel doluluk oranlarında rekor seviyelere ulaşıldığını belirtti. Türkiye'nin önemli turizm kentlerinden Aydın, turizmde iyi bir sezonu geride bırakıyor. Didim ve Kuşadası turistik ilçeleriyle meşhur kente bu yıl gelen turist sayısının 2.5 milyonu geçmesi bekleniyor.

EKİM REZERVASYONLARI

2023 turizm sezonuyla ilgili değerlendirmede bulunan KODER Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Tacettin Özden, ildeki otellerde ekim ayı sonuna kadar rezervasyonların sürdüğünü belirtti. Kentteki otellerin yaz sezonunda yüzde 80-85 doluluğu gördüğünü belirten Özden, "Aydın geçen sene Nisan Mayıs Haziran aylarının biraz altında kaldı. Ama Ağustos ayıyla beraber geçen senenin üzerinde bir rakam elde ettik. İlimize bu yıl gelen turist sayısının 2023 yılı boyunca, 2.5 milyonu aşacağını öngörüyoruz. Bu sene ülkemiz için beklediğimiz 60 milyon turist hedefini aşacağız" dedi.