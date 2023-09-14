Su ürünleri sektöründen Singapur’da tanıtım atağı

EGE Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri İhracatçıları Birliği, ihracatta yeni rekorlar kırmak için agresif bir tanıtım atağı sürdürüyor. Sektör, hedef pazarı olan Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya'da Singapur üzerinden büyümeyi hedefliyor. Singapur'da gerçekleşen Seafood Expo Asia Fuarına katılarak levrek-çipura, Türk somonu, kaya levreği, füme alabalık, süt ürünleri ve sektörün iştigal sahasındaki diğer ürünlerin ihracatını artırmak için tanıtım yaptıklarını anlatan Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Singapur'da dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçılara Türk su ürünleri ve hayvansal mamullerini tanıtma, ürünlerle ilgili bilgi verme fırsatı bulduklarını dile getirdi. YÜKSEK TİCARET HACMİ

Singapur'un dünyanın en önemli reexport merkezlerinden biri olduğuna dikkati çeken Kızıltan, "Singapur yaklaşık 6 milyonluk nüfusa sahip küçük bir ülke gibi görünmekle birlikte açık bir ekonomiye sahip ve yıllık 800 milyar dolar dış ticaret hacmine ulaşıyor" diye konuştu.