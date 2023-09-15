2.8 milyar liralık Evde Bakım Destegi hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bakıma ihtiyacı olan vatandaşlara ve ailelerine sağladığı Evde Bakım Yardımı, bu ay 2.8 milyar lira olarak hesaplara aktarıldı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Hali hazırda 566 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olmasını çok önemli görüyoruz" dedi. Hak sahibi başına aylık 5 bin 97 lira ödeme yapıldığını belirten Göktaş, "Bu kapsamda hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonumuz çerçevesinde geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmayı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.